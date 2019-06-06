Играющих в догонялки медвежат засняли на видео

СЕГОДНЯ 10:48 2019-06-06T10:48:37+03:00

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Житель Башкирии заснял двух медвежат, играющих на полянке. Необычное видео заснял житель Балтачевского района Башкирии : неподалеку от деревни Кизганбашево на лугу играли и резвились два подросших медвежонка. Косолапые катались по траве, играли в догонялки и затевали шуточную потасовку, словно и не замечая, что за ними наблюдают посторонние.

Жители Балтачевского района уже привыкли к соседству с дикими животными и не боятся встречи с медведями, но все же предпочитают держаться на безопасном расстоянии, ведь если играют медвежата, значит, где-то поблизости ходит их заботливая мама, которая может напасть на незваных гостей, заподозрив в них опасность для своих детенышей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="408" height="720" src="https://www.ufa.kp.ru/video/embed/713211" frameborder="0"></iframe> Играющих на поляне медвежат засняли на видео.

ИСТОЧНИК KP.RU