Играющих в догонялки медвежат засняли на видео
Житель Башкирии заснял двух медвежат, играющих на полянке. Необычное видео заснял житель Балтачевского района Башкирии : неподалеку от деревни Кизганбашево на лугу играли и резвились два подросших медвежонка. Косолапые катались по траве, играли в догонялки и затевали шуточную потасовку, словно и не замечая, что за ними наблюдают посторонние.
Жители Балтачевского района уже привыкли к соседству с дикими животными и не боятся встречи с медведями, но все же предпочитают держаться на безопасном расстоянии, ведь если играют медвежата, значит, где-то поблизости ходит их заботливая мама, которая может напасть на незваных гостей, заподозрив в них опасность для своих детенышей.
Играющих на поляне медвежат засняли на видео.
ИСТОЧНИК KP.RU