2019-06-06T10:48:37+03:00
Общество

Играющих в догонялки медвежат засняли на видео

Косолапые играли в догонялки, не обращая внимания на посторонних
Яна БАЗЕКИНА
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В Башкирии засняли двух играющих медведейВ Башкирии засняли двух играющих медведей
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Житель Башкирии заснял двух медвежат, играющих на полянке. Необычное видео заснял житель Балтачевского района Башкирии : неподалеку от деревни Кизганбашево на лугу играли и резвились два подросших медвежонка. Косолапые катались по траве, играли в догонялки и затевали шуточную потасовку, словно и не замечая, что за ними наблюдают посторонние.

Жители Балтачевского района уже привыкли к соседству с дикими животными и не боятся встречи с медведями, но все же предпочитают держаться на безопасном расстоянии, ведь если играют медвежата, значит, где-то поблизости ходит их заботливая мама, которая может напасть на незваных гостей, заподозрив в них опасность для своих детенышей.

Играющих на поляне медвежат засняли на видео.

ИСТОЧНИК KP.RU

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