2019-06-06T11:54:46+03:00
Происшествия

В Башкирии пациент психиатрической клиники работал детским аниматором

Только через суд мужчину удалось принудительно госпитализировать
Яна БАЗЕКИНА
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..Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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В Кумертау мужчина, страдающий шизофренией и состоящий на учете в психоневрологическом диспансере, работал детским аниматором. Лишь только по решению Верховного суда неадекватного мужчину отправили на принудительное лечение в клинику.

Как сообщает «Медиакорсеть», в начале апреля давний пациент психоневрологического диспансера добровольно обратился за помощью к медикам. Врачебная комиссия, приняв во внимание неадекватное поведение мужчины, приняла решение о его госпитализации, но больной отказался и сбежал из клиники. Врачи были вынуждены обратиться в суд, чтобы принудительно лечить пациента, но родственники обвинили медиков в самоуправстве и написали заявление в следственный комитет. На врачей завели уголовные дела по статьям «Незаконная госпитализация в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях» и «Фальсификация доказательств и результатов оперативно-розыскной деятельности».

В итоге межрайонный суд в Кумертау встал на сторону врачей и вынес решение о принудительной госпитализации пациента, но его родные обжаловали решение в Верховном суде республики. 5 июня Верховный суд также утвердил правомерность действия врачей и необходимость лечения больного в стационаре.

Удивительно, но пока шли все судебные разбирательства, сам больной шизофренией работал … детским аниматором и даже пытался получить разрешение на оружие. Теперь его психическое здоровье будут под присмотром специалистов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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