В Уфе избрали меру пресечения второму руководителю фирмы-застройщика ЖК «Миловский парк»

СЕГОДНЯ 10:27 2019-06-06T10:27:27+03:00

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Вчера, 5 июня, в уфимском суде избрали меру пресечения для второго руководителя фирмы-застройщика «Килстройинвест» Павлу Рыцеву. Компания печально известна тем, что так и не смогла достроить ЖК «Миловский парк», в результате чего сотни уфимцев остались без денег и жилья. Общий ущерб дольщикам составил около двух миллиардов рублей.

Как сообщает ГТРК «Башкортостан», Павла Рыцева обвиняют сразу по трем серьезным статьям «Мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц», «Причинение ущерба путем обмана» и «Уклонение от уплаты налогов». В итоге Рыцева не отправили ни в СИЗО, ни под домашний арест, а всего лишь ограничили его свободу до августа 2019 года. Напомним, что еще одного руководителя компании Дмитрия Комлева ранее отправили под домашний арест на срок 1 месяц и 11 дней.

ИСТОЧНИК KP.RU