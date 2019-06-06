Авиарейс «Суперджета» из Уфы в Москву вновь отменили
Воздушное судно должно было вылететь в столицу в обед
Фото: соцсети
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Сегодня, 6 июня, стало известно об отмене авиарейса из Уфы в Москву. Воздушное судно «Сухой Суперджет» авиакомпании «Аэрофлот» должно было вылететь из международного аэропорта башкирской столицы в 12:20 по местному времени. По данным электронного табло, рейс был отменен. Причиной такого решения называется решение перевозчика. Из-за отмены утреннего рейса Москва-Уфа, который должен был вылететь в 10:45.
Напомним, после трагедии в Шереметьево, авиакомпания «Аэрофлот» периодически отменяет рейсы, выполняющиеся на самолетах «Суперджет». Время от времени отменяются и рейсы Уфа-Москва и Москва-Уфа.
ИСТОЧНИК KP.RU