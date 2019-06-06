В Росприроднадзоре заявили об улучшении ситуации в Сибае
Накануне на Петербургском экономическом форуме глава Росприроднадзора Светлана Родионова заявила, что ситуация в Сибае на данный момент менее критическая, чем прошлой зимой. Такое заявление она сделала в беседе с корреспондентами ТАСС.
Чиновница заявила, что согласно отчетам из столицы башкирского Зауралья, там практически еженедельно наблюдаются улучшения.
- Мы надеемся, что температурный режим окружающей среды не позволит эндогенному пожару в больших широтах разойтись, - заявила Светлана Родионова.
На данный момент режим повышенной готовности, объявленный в Сибае в декабре прошлого года, до сих пор не отменен. Жители города до сих пор ощущают запах серы и тяжесть вдыхаемого воздуха. Причиной экологического бедствия является тление Сибайского карьера.
ИСТОЧНИК KP.RU