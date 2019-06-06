2019-06-06T08:01:52+03:00
Происшествия

В Башкирии на трассе иномарка столкнулась с фурой, есть пострадавшие

Авария произошла в Иглинском районе
Павел КРАЙНОВ
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Фото: пресс-служба ГИБДД по БашкирииФото: пресс-служба ГИБДД по Башкирии
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В минувшую среду, 5 июня, ближе к вечеру в Иглинском районе Башкирии произошла авария, в которой пострадали двое пожилых людей. По данным республиканской Госавтоинспекции, на 1531 километре трассы Самара-Уфа-Челябинск 71-летний житель Свердловской области за рулем «Volkswagen Tiguan» при развороте с правой стороны обочины столкнулся с грузовиком «Mercedes-Benz Actros». В результате ДТП две пассажирки кроссовера 89 и 69 лет получили травмы.

Всего за прошедшие сутки на дорогах Башкирии зарегистрировано 11 автомобильных аварий, в которых пострадали 15 человек. Сотрудники ГИБДД задержали 27 нетрезвых водителей и разыскали один угнанный автомобиль, сообщает пресс-служба ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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