Уфимец приобрел счастливый лотерейный билет и стал миллионером
Счастливчик купил билет в интернете
Житель Башкирии выиграл в лотерее миллион рублей
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Житель Башкирии выиграл миллион рублей в лотерее.
По данным пресс-службы компании «Гослото», один из жителей башкирской столицы в конце мая купил счастливый билет, который принес ему приз в 1 миллион рублей. Сообщается, что что на покупку билета мужчина потратил всего 150 рублей. Также известно, что покупку он оформил на сайте оператора лотереи.
Напомним, что в ноябре 2018 года один из жителей Уфы стал счастливым обладателем суперприза аж в 26 миллионов рублей. Билет он приобрел за 480 рублей. Разумеется, новоиспеченный миллионер предпочел не афишировать свою личность.
ИСТОЧНИК KP.RU