2019-06-06T07:20:39+03:00
Общество

Уфимец приобрел счастливый лотерейный билет и стал миллионером

Счастливчик купил билет в интернете
Рустем АХУНОВ
Поделиться:
Комментарии: comments5
Житель Башкирии выиграл в лотерее миллион рублейЖитель Башкирии выиграл в лотерее миллион рублей
Изменить размер текста:

Житель Башкирии выиграл миллион рублей в лотерее.

По данным пресс-службы компании «Гослото», один из жителей башкирской столицы в конце мая купил счастливый билет, который принес ему приз в 1 миллион рублей. Сообщается, что что на покупку билета мужчина потратил всего 150 рублей. Также известно, что покупку он оформил на сайте оператора лотереи.

Напомним, что в ноябре 2018 года один из жителей Уфы стал счастливым обладателем суперприза аж в 26 миллионов рублей. Билет он приобрел за 480 рублей. Разумеется, новоиспеченный миллионер предпочел не афишировать свою личность.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24