Уфимец приобрел счастливый лотерейный билет и стал миллионером

СЕГОДНЯ 07:20 2019-06-06T07:20:39+03:00

Изменить размер текста: A A

Житель Башкирии выиграл миллион рублей в лотерее.

По данным пресс-службы компании «Гослото», один из жителей башкирской столицы в конце мая купил счастливый билет, который принес ему приз в 1 миллион рублей. Сообщается, что что на покупку билета мужчина потратил всего 150 рублей. Также известно, что покупку он оформил на сайте оператора лотереи.

Напомним, что в ноябре 2018 года один из жителей Уфы стал счастливым обладателем суперприза аж в 26 миллионов рублей. Билет он приобрел за 480 рублей. Разумеется, новоиспеченный миллионер предпочел не афишировать свою личность.

ИСТОЧНИК KP.RU