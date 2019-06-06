Сотрудницу минземимущества Башкирии оштрафовали на 3 млн за нарушение тайны

СЕГОДНЯ 06:51 2019-06-06T06:51:00+03:00

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В Башкирии бывшую 39-летнюю сотрудницу минземимущества оштрафовали на 3 млн рублей за получение взятки.

По данным прокуратуры республики, в 2016 году начальник районного отдела комитета по управлению собственностью минземимущества предложила предпринимателю свою помощь в получении прав на покупку гостиницы в селе Николо-Березовка.

При проведении торгов чиновница и ее помощник вскрыли конверты с предложениями от других участников аукциона и сообщили цену своему протеже. Предприниматель воспользовался этим, и приобрел гостиницу за 1,6 млн. Полученную взятку в размере 200 тысяч чиновницы раздели между собой.

Вскоре делом заинтересовались стражи порядка. Экс-начальника признали виновной в получении взятки. Ее оштрафовали на 3 млн рублей. Соучастницу преступления приговорили к двум годам заключения условно.

ИСТОЧНИК KP.RU