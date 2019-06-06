Сотрудницу минземимущества Башкирии оштрафовали на 3 млн за нарушение тайны
В Башкирии бывшую 39-летнюю сотрудницу минземимущества оштрафовали на 3 млн рублей за получение взятки.
По данным прокуратуры республики, в 2016 году начальник районного отдела комитета по управлению собственностью минземимущества предложила предпринимателю свою помощь в получении прав на покупку гостиницы в селе Николо-Березовка.
При проведении торгов чиновница и ее помощник вскрыли конверты с предложениями от других участников аукциона и сообщили цену своему протеже. Предприниматель воспользовался этим, и приобрел гостиницу за 1,6 млн. Полученную взятку в размере 200 тысяч чиновницы раздели между собой.
Вскоре делом заинтересовались стражи порядка. Экс-начальника признали виновной в получении взятки. Ее оштрафовали на 3 млн рублей. Соучастницу преступления приговорили к двум годам заключения условно.
ИСТОЧНИК KP.RU