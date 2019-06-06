На набережной Белой в Уфе хотят построить концертный комплекс за 5,5 млрд

СЕГОДНЯ 06:24 2019-06-06T06:24:07+03:00

Стройку планируют начать в 2020 году

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Власти республики задумали построить на новой набережной реки Белой в Уфе концертный комплекс за 5,5 млрд рублей.

По данным ГТРК «Башкортостан», стройку одобрил лично Радий Хабиров. Всего на проект планируют потрать 5,5 млрд рублей из федерального бюджета. Комплекс будет состоять из трех залов – концертного на 1700 мест, акустического на 700 мест и камерного на 350 мест.

Главный архитектор Уфы Олег Байдин отметил, что при планировке строительства здания рабочие учитывали международный опыт создания похожих объектов в воды. Известно, что в комплекс объекта войдет небольшой остров с зелеными насаждениями.

ИСТОЧНИК KP.RU