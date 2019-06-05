2019-06-05T19:21:34+03:00
Происшествия

В Уфе упавшие деревья повредили шесть машин

Одно дерево даже упало на дом
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: УГЗ УфыФото: УГЗ Уфы
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Вот уже два дня в Уфе свирепствует сильный ветер. За это время было зарегистрировано пять случаев падения больших веток и деревьев. Они умудрились повредить шесть машин и крышу частного дома.

В Управлении гражданской защиты Уфы рассказали, что не повезло жильцам дома №11 по улице Запотоцкого. Под весом рухнувшего дерева сломалась карнизная доска и оказался погнут лист профнастила. Спасатели и сотрудники управление по содержанию и благоустройству распилили створ и ветви, после чего очистили крышу.

Из людей никто не пострадал.

Фото: УГЗ Уфы

Фото: УГЗ Уфы

ИСТОЧНИК KP.RU

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