В Уфе упавшие деревья повредили шесть машин
Одно дерево даже упало на дом
Фото: УГЗ Уфы
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Вот уже два дня в Уфе свирепствует сильный ветер. За это время было зарегистрировано пять случаев падения больших веток и деревьев. Они умудрились повредить шесть машин и крышу частного дома.
В Управлении гражданской защиты Уфы рассказали, что не повезло жильцам дома №11 по улице Запотоцкого. Под весом рухнувшего дерева сломалась карнизная доска и оказался погнут лист профнастила. Спасатели и сотрудники управление по содержанию и благоустройству распилили створ и ветви, после чего очистили крышу.
Из людей никто не пострадал.
Фото: УГЗ Уфы
ИСТОЧНИК KP.RU