2019-06-05T18:43:30+03:00
Общество

Города Башкирии атаковали полчища гусениц

Насекомые облюбовали деревья в городских парках
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Шокирующую картину лицезрел на днях житель Уфы Маркус Е. Молодой человек прогуливался в лесу близ лимонария и услышал шум в листве. Оказалось, что его производили десятки гусениц. Насекомые сидели почти на каждом листочке. Особенно пришлись по душе им липы. Увидеть полчища зеленых и черных гусениц можно в городских парках и скверах по всей Башкирии.

Как сообщает «Вся Уфа», личинок в этом году так много из-за ранней весны и жаркого мая.

Для горожан гусеницы не представляют опасности, могут разве что напугать своим числом, а вот для садоводов их нашествие - настоящий кошмар. Насекомые готовы слопать весь будущий урожай. Спасти его можно, если опрыскать зелень специальными средствами от вредителей. А можно и ничего не предпринимать, ведь скоро тысячи гусениц превратятся в бабочек.

Кстати, в прошлом году жители региона уже сталкивались с полчищами насекомых. Тогда дворы атаковали кольчатые коконопряды - огромные гусеницы, питающиеся корой деревьев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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