Вратаря «Уфы» дисквалифицировали на два матча за оскорбительный жест
Беленов уже извинился за свой поступок
Фото: vk.com/ufafc
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Вратарь «Уфы» Александр Беленов дисквалифицирован на два матча за оскорбительный жест. Голкипер показал его трибунам во втором матче против «Томи», когда его удалили с поля. Встреча, напомним, закончилась со счетом 0:1 в пользу команды из Томска.
Как сообщает Чемпионат.com, во время заседания контрольно дисциплинарного комитета Беленов по видеосвязи извинился за свое поведение.
- Мы приняли решение дисквалифицировать его на два матча РПЛ с учётом автоматической дисквалификации, — цитирует главу КДК Артура Григорьянца портал.
ИСТОЧНИК KP.RU