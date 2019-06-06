2019-06-06T05:51:25+03:00
Спорт

Вратаря «Уфы» дисквалифицировали на два матча за оскорбительный жест

Беленов уже извинился за свой поступок
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: vk.com/ufafcФото: vk.com/ufafc
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Вратарь «Уфы» Александр Беленов дисквалифицирован на два матча за оскорбительный жест. Голкипер показал его трибунам во втором матче против «Томи», когда его удалили с поля. Встреча, напомним, закончилась со счетом 0:1 в пользу команды из Томска.

Как сообщает Чемпионат.com, во время заседания контрольно дисциплинарного комитета Беленов по видеосвязи извинился за свое поведение.

- Мы приняли решение дисквалифицировать его на два матча РПЛ с учётом автоматической дисквалификации, — цитирует главу КДК Артура Григорьянца портал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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