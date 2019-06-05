«Победа» откроет рейсы из Уфы в Санкт-Петербург

СЕГОДНЯ 18:02 2019-06-05T18:02:50+03:00

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Лоукостер «Победа» намерен открыть прямое авиасообщение между Уфой и Санкт-Петербургом. Перелеты должны начаться с 17 сентября и стать ежедневными. Об этом компания договорилась с уфимской авиагаванью.

К слову, уже через неделю «Победа» возобновит рейсы из Уфы в Москву. С 12 мая из аэропорта Башкирии можно будет ежедневно улететь в столицу России на судне Boeing 737-800.

Известно, что самолет будет отправляться из Уфы в 07.10 утра по местному времени.

ИСТОЧНИК KP.RU