«Победа» откроет рейсы из Уфы в Санкт-Петербург
Лоукостер возвращается в столицу Башкирии
Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Лоукостер «Победа» намерен открыть прямое авиасообщение между Уфой и Санкт-Петербургом. Перелеты должны начаться с 17 сентября и стать ежедневными. Об этом компания договорилась с уфимской авиагаванью.
К слову, уже через неделю «Победа» возобновит рейсы из Уфы в Москву. С 12 мая из аэропорта Башкирии можно будет ежедневно улететь в столицу России на судне Boeing 737-800.
Известно, что самолет будет отправляться из Уфы в 07.10 утра по местному времени.
ИСТОЧНИК KP.RU