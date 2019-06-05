2019-06-05T16:25:48+03:00
Общество

«Луиза правильная девочка, хорошая мама»: отец пропавшей кассирши из Башкирии считает, что его дочь в заложниках

В этом деле замешаны криминальные структуры, уверен отец Луизы
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Отец кассирши из Башкирии, исчезнувшей с 25 млн рублей, озвучил в прямом эфире свою версию причин, толкнувших ее на подобный поступок. По мнению Рамиля Мулахметова, женщину могли сподвигнуть на хищение только угрозы.

- Она сама по себе правильная девочка, хорошая мама, - рассказал в передаче «Прямой эфир» отец Луизы. - Что случилось, кто виноват, я в шоке… Они могут быть в заложниках или им угрожают. Если она совершила подобное, это может быть связано с криминалом.

Мужчина уверен, дочь могла пойти на такое только ради детей.

- Они задолжали, а скорее всего даже он [Марат – муж Луизы, прим. ред], - предположил отец кассирши.

Напомним, версия вымогательства озвучивалась и ранее. У мужа сбежавшей кассирши имелись долги. По словам тестя, тот раньше увлекался азартными играми и мог снова увязнуть в долгах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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