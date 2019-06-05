«Луиза правильная девочка, хорошая мама»: отец пропавшей кассирши из Башкирии считает, что его дочь в заложниках
Отец кассирши из Башкирии, исчезнувшей с 25 млн рублей, озвучил в прямом эфире свою версию причин, толкнувших ее на подобный поступок. По мнению Рамиля Мулахметова, женщину могли сподвигнуть на хищение только угрозы.
- Она сама по себе правильная девочка, хорошая мама, - рассказал в передаче «Прямой эфир» отец Луизы. - Что случилось, кто виноват, я в шоке… Они могут быть в заложниках или им угрожают. Если она совершила подобное, это может быть связано с криминалом.
Мужчина уверен, дочь могла пойти на такое только ради детей.
- Они задолжали, а скорее всего даже он [Марат – муж Луизы, прим. ред], - предположил отец кассирши.
Напомним, версия вымогательства озвучивалась и ранее. У мужа сбежавшей кассирши имелись долги. По словам тестя, тот раньше увлекался азартными играми и мог снова увязнуть в долгах.
ИСТОЧНИК KP.RU