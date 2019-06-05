2019-06-05T16:16:47+03:00
Происшествия

«Он увлекался ставками»: отец кассирши из Башкирии, присвоившей 25 млн, честно рассказал о своем зяте

По словам мужчины, он ранее одалживал зятю 1,5 млн рублей
Яна БАЗЕКИНА
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Отец Луизы опасается, что его дочь с семьей могут находиться в заложникахОтец Луизы опасается, что его дочь с семьей могут находиться в заложниках
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Отец Луизы Хайруллиной, старшего кассира из Салавата, вынесшей из кассы банка около 25 миллионов рублей, в эфире передачи «Прямой эфир» рассказал, что могло подтолкнуть дочь на преступление. Пожилой мужчина поведал, что супруг Луизы ранее увлекался спортивными ставками и часто просаживал все деньги семьи. Рамиль Мулахметов заявил, что два года назад даже давал в долг зятю 1,5 миллиона рублей, чтобы тот рассчитался со своими кредиторами.

- Я переживаю, что они могут быть в заложниках, что Луиза могла пойти на преступление под нажимом преступников, ради своей семьи, - заявил мужчина.

Отец кассирши также рассказал, что поведение зятя и раньше у него вызывало много вопросов: он даже поднимал руку на своего тестя, но Рамиль все равно продолжал помогать семье, вкладывал свои деньги в строительство загородного дома дочери.

Также стало известно, что за любую информацию о местонахождении Луизы и ее семьи объявлено вознаграждение в 1 миллион рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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