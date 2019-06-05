В Башкирии девятиклассника подозревают в изнасиловании маленькой девочки

СЕГОДНЯ 15:20 2019-06-05T15:21:23+03:00

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Девятиклассника из Дюртюлей подозревают в изнасиловании малолетней ученицы из своей же школы. Как сообщает ГТРК «Башкортостан» со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах, на днях в полицию обратилась мама семиклассницы и рассказала, что ее дочь заманили в подъезд одного из домов и там надругались над ней. Подозреваемого подростка уже задержали, сейчас с ним работают следователи.

В настоящий момент возбуждено уголовное дело по статье «Изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста». Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU