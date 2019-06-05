МЧС: в Башкирии объявляется штормовое предупреждение
В республику приходят заморозки
В Башкирию придут холода и дожди
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6 июня в Башкирии объявляется штормовое предупреждение из-за сильных заморозков.
По данным МЧС республики, в этот четверг температура воздуха в республике ночью может опуститься до 5-10 градусов тепла. Возможны заморозки до 0 и -2 градусов. В светлое время суток температура воздуха повысится до 20-25 градусов.
К пасмурной и прохладной погоде добавятся дожди, грозы и сильный ветер.
Жителей республики просят подготовиться к непогоде и во время дождя не покидать дома без резких причин. Выходя из квартиры, обязательно закрывайте все окна и двери.
ИСТОЧНИК KP.RU