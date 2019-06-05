2019-06-05T17:09:48+03:00
Общество

МЧС: в Башкирии объявляется штормовое предупреждение

В республику приходят заморозки
Рустем АХУНОВ
Поделиться:
В Башкирию придут холода и дождиВ Башкирию придут холода и дожди
Изменить размер текста:

6 июня в Башкирии объявляется штормовое предупреждение из-за сильных заморозков.

По данным МЧС республики, в этот четверг температура воздуха в республике ночью может опуститься до 5-10 градусов тепла. Возможны заморозки до 0 и -2 градусов. В светлое время суток температура воздуха повысится до 20-25 градусов.

К пасмурной и прохладной погоде добавятся дожди, грозы и сильный ветер.

Жителей республики просят подготовиться к непогоде и во время дождя не покидать дома без резких причин. Выходя из квартиры, обязательно закрывайте все окна и двери.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Уфе упавшие деревья повредили шесть машин
В Уфе полицейский два года получал взятки от бизнесмена
Города Башкирии атаковали полчища гусениц
«Победа» откроет рейсы из Уфы в Санкт-Петербург
«Луиза правильная девочка, хорошая мама»: отец пропавшей кассирши из Башкирии считает, что его дочь в заложниках
«Он увлекался ставками»: отец кассирши из Башкирии, присвоившей 25 млн, честно рассказал о своем зяте
Малахов объявил награду в миллион рублей за информацию о кассире из Салавата
В Башкирии девятиклассника подозревают в изнасиловании маленькой девочки
Уфимец жестоко избил собственную мать и бросил умирать на улице
Решила выйти замуж: история пропавшей школьницы из Башкирии получила продолжение
Житель Башкирии взорвал банкомат газом
Звезда фильма Рэйфа Файнса «Нуреев. Белый ворон» – Олег Ивенко выступит на сцене Башкирского театра оперы и балета
В Башкирии малыш выжил после падения с 7 этажа
«Муж ведет себя подозрительно»: подробности исчезновения уфимки Эльверы Туктагуловой
«Пишите мне» : Радий Хабиров принимает жалобы на ремонт дворов
Банк УРАЛСИБ снизил размер первоначального взноса по ипотечной программе на строящееся жилье
Обустраиваем загородный дом и участок
В Уфе спасатели вытащили из воды полуночного купальца
«Башэлектросбыт» объявляет о старте партнёрской акции с Леруа Мерлен
ВТБ и Первый ОФД предлагают комплексный продукт для малого и среднего бизнеса
Радий Хабиров совершил религиозный обряд
ВТБ продлевает промо-вклад «Время роста»
В башкирской школе работал сторож-извращенец