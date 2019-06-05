Уфимец жестоко избил собственную мать и бросил умирать на улице

СЕГОДНЯ 14:48 2019-06-05T14:48:05+03:00

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32-летний уфимец до смерти избил свою 59-летнюю мать.

По предварительным данным, преступление произошло в минувший вторник, 4 июня. На улице 8 марта обнаружили тело 59-летней женщины. На лице несчастной не было живого места – у нее были проломлены кости черепа.

Оказалось, что жуткое преступление совершил ее 32-летний сын. По неизвестным пока причинам он до смерти избил женщину и бросил ее умирать на улице.

Изверга уже задержали. Свою вину мужчина признал. По факту случившегося в Следкоме республики возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

ИСТОЧНИК KP.RU