«Дома воды нет»: веселый житель Башкирии искупался в фонтане
Незнакомца засняли на камеру
Житель Стерлитамака устроил заплыв в городском фонтане
Изменить размер текста:
Молодой человек из Стерлитамака искупался в городском фонтане из-за отсутствия воды дома.
Фотографию незнакомца выложили в интернете местные жители. Судя по всему, парня ничуть не смущали очевидцы, которые засняли на камеру его необычный заплыв. Более того, он даже умудрился прокомментировать свое поведение.
- Дома воды горячей нет! – весело заявил житель Стерлитамака.
Впрочем, согласно Административному кодексу, молодому человек может грозить штраф. Купание в фонтане – нарушение общественного порядка, пускай даже в и в период отключения горячей воды.
ИСТОЧНИК KP.RU