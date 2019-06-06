2019-06-06T07:45:04+03:00
Общество

«Дома воды нет»: веселый житель Башкирии искупался в фонтане

Незнакомца засняли на камеру
Рустем АХУНОВ
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Житель Стерлитамака устроил заплыв в городском фонтанеЖитель Стерлитамака устроил заплыв в городском фонтане
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Молодой человек из Стерлитамака искупался в городском фонтане из-за отсутствия воды дома.

Фотографию незнакомца выложили в интернете местные жители. Судя по всему, парня ничуть не смущали очевидцы, которые засняли на камеру его необычный заплыв. Более того, он даже умудрился прокомментировать свое поведение.

- Дома воды горячей нет! – весело заявил житель Стерлитамака.

Впрочем, согласно Административному кодексу, молодому человек может грозить штраф. Купание в фонтане – нарушение общественного порядка, пускай даже в и в период отключения горячей воды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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