Решила выйти замуж: история пропавшей школьницы из Башкирии получила продолжение
Удивительная история 15-летней жительницы Нефтекамска Жанны Н. благополучно завершилась. На днях девушка вернулась домой из дальнего путешествия. Как рассказала в беседе с «Комсомолкой» ее родная сестра, сейчас Жанна готовится к сдаче экзаменов, ведь она еще учится в школе.
Неожиданным стало решение школьницы выйти замуж за того самого Андрея, с которым она уехала в Краснодар чуть меньше трех недель назад. Юный возраст Жанны, по всей видимости, не останавливает пару.
- Она уже узнала, что по согласованию родителей можно. А так как я буду опекуном, стала меня уговаривать, - поделилась с «Комсомольской правдой» старшая сестра девушки. - Естественно, я не собираюсь давать ей согласие.
ИСТОЧНИК KP.RU