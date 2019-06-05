2019-06-05T13:51:10+03:00
Общество

Решила выйти замуж: история пропавшей школьницы из Башкирии получила продолжение

Подробности рассказали близкие девочки
Павел КРАЙНОВ
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Удивительная история 15-летней жительницы Нефтекамска Жанны Н. благополучно завершилась. На днях девушка вернулась домой из дальнего путешествия. Как рассказала в беседе с «Комсомолкой» ее родная сестра, сейчас Жанна готовится к сдаче экзаменов, ведь она еще учится в школе.

Неожиданным стало решение школьницы выйти замуж за того самого Андрея, с которым она уехала в Краснодар чуть меньше трех недель назад. Юный возраст Жанны, по всей видимости, не останавливает пару.

- Она уже узнала, что по согласованию родителей можно. А так как я буду опекуном, стала меня уговаривать, - поделилась с «Комсомольской правдой» старшая сестра девушки. - Естественно, я не собираюсь давать ей согласие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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