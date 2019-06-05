Звезда фильма Рэйфа Файнса «Нуреев. Белый ворон» – Олег Ивенко выступит на сцене Башкирского театра оперы и балета

СЕГОДНЯ 12:56 2019-06-05T12:56:03+03:00

Рэйф Файнс во время подготовки к фильму «Нуреев. Белый ворон», где Олег Ивенко сыграл главную роль, побывал в Уфе. Фото: личный архив

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Премьер Татарского государственного театра оперы и балета имени Мусы Джалиля, лауреат международных конкурсов Олег Ивенко получил широкую известность, исполнив роль Рудольфа Нуреева в фильме Рэйфа Файнса «Нуреев. Белый ворон», премьера которого недавно прошла в российском прокате.

В Уфе, где артист выступит впервые , он будет исполнять партию Базиля в балете Людвига Минкуса «Дон Кихот» , который стал вторым балетом, поставленным в башкирском театре народным артистом СССР Юрием Григоровичем. Свою редакцию хореографии Мариуса Петипа и Александра Горского он привез в Уфу еще в 1995 году, вскоре после того как представил ее в «Большом театре».

И вот уже больше двадцати лет «Дон Кихот» восхищает уфимских зрителей яркими и продуманными сценическими образами и захватывающим сюжетом. В 2018 году балет «Дон Кихот» был представлен на сцене театра Карло Феличе в Генуе (Италия) в рамках фестиваля «Русские сезоны».(12+)

Башкирский театр оперы и балета, ул. Ленина, 5/1

15 июня в 18.00

Билеты: 200 - 1250 руб.

ИСТОЧНИК KP.RU