В Башкирии малыш выжил после падения с 7 этажа
Случай произошел в Стерлитамаке
В Стерлитамаке ребенок выжил после падения с высоты 7 этажа
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В Стерлитамаке трехлетний мальчик выпал из окна 7 этажа.
По данным ГТРК «Башкортостан», случай произошел в Стерлитамаке на улице Артема. Известно, что несчастный выпал из окна квартиры на седьмом этаже. По какой-то причине родители не смогли углядеть за ребенком и тот облокотился на москитную сетку. Она не выдержала груз и упала вниз.
Мальчику удалось выжить после падения с огромной высоты. Он получил серьезные травмы головы и внутренних органов. Сейчас за его жизнь борются врачи.
По факту случившегося стражи порядка начали проверку.
ИСТОЧНИК KP.RU