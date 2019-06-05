В Башкирии малыш выжил после падения с 7 этажа

СЕГОДНЯ 12:41 2019-06-05T12:42:52+03:00

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В Стерлитамаке трехлетний мальчик выпал из окна 7 этажа.

По данным ГТРК «Башкортостан», случай произошел в Стерлитамаке на улице Артема. Известно, что несчастный выпал из окна квартиры на седьмом этаже. По какой-то причине родители не смогли углядеть за ребенком и тот облокотился на москитную сетку. Она не выдержала груз и упала вниз.

Мальчику удалось выжить после падения с огромной высоты. Он получил серьезные травмы головы и внутренних органов. Сейчас за его жизнь борются врачи.

По факту случившегося стражи порядка начали проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU