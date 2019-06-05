2019-06-05T12:27:00+03:00
Общество

«Муж ведет себя подозрительно»: подробности исчезновения уфимки Эльверы Туктагуловой

Мужчина не выходит на связь с родными и путается в своих показаниях
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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В Уфе продолжаются поиски 37-летней Эльверы Туктагуловой, которая вышла в магазин 29 мая и пропала. Родные очень обеспокоены исчезновением женщины, ведь она отправилась буквально на пять минут в домашних тапочках, оставив дома мобильный телефон и документы. Еще больше подозрений вызывает гражданский муж Эльверы, который сообщил о пропаже сожительницы только через три дня, а потом перестал отвечать на звонки и не открывал дверь, когда его хотели расспросить подробнее о случившемся.

- Он говорит, что ищет ее своими силами, обзванивает больницы. Зачем, если все больницы и морги мы сами обзвонили. Теперь он постоянно отключает телефон, не бывает дома. А самое странное – постоянно путается в показаниях: то Эльвера ушла в 2 часа дня, то в шесть часов… - переживает сестра пропавшей Венера. – Мы даже съездили к ним домой, поговорили с соседями. Те подтвердили, что они часто ругались, но до скандалов и рукоприкладства не доходило.

Родные Эльверы написали заявление в полицию, если в течение десяти дней женщина не выйдет на связь, то делом уже займутся следователи, которые проверят сожителя Эльверы на причастность к ее исчезновению.

Приметы: рост 160 см, телосложение среднее, волосы короткие темные, глаза светлые.

Особые приметы: шрамы на животе после кесарева сечения, шрамы на правом предплечье.

Была одета: белая блузка, шорты, тапочки.

Если вам что-то известно о местонахождении Эльверы Туктакуловой, просьба сообщить в полицию или родственникам по номерам 8(964)950-89-38 (сестра Венера), 8(937)847-02-99 (дочь Карина).

ИСТОЧНИК KP.RU

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