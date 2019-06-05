«Пишите мне» : Радий Хабиров принимает жалобы на ремонт дворов

СЕГОДНЯ 11:12 2019-06-05T11:12:47+03:00

Изменить размер текста: A A

Радий Хабиров попросил жителей Башкирии жаловаться ему на качество ремонта во дворах.

Свое послания жителям республики Хабиров оставил в социальных сетях. Он опубликовал сообщение о том, как в республике проходит программа ремонта подъездов, начатая в начале года.

- В этом году мы отремонтируем 400 территорий. Далее установим детские площадки, урны, скамейки и будем вести озеленение. Сдача запланирована на 1 сентября. За несколько лет мы планируем привести в порядок все дворы республики. Пожалуйста, пишите мне, если что-то в ходе ремонта вас не устраивает, - обратился Хабиров.

ИСТОЧНИК KP.RU