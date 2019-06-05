«Пишите мне» : Радий Хабиров принимает жалобы на ремонт дворов
Врио главы Башкирии обратился к горожанам
Радий Хабиров рассказал о ходе ремонта дворов в Башкирии
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Радий Хабиров попросил жителей Башкирии жаловаться ему на качество ремонта во дворах.
Свое послания жителям республики Хабиров оставил в социальных сетях. Он опубликовал сообщение о том, как в республике проходит программа ремонта подъездов, начатая в начале года.
- В этом году мы отремонтируем 400 территорий. Далее установим детские площадки, урны, скамейки и будем вести озеленение. Сдача запланирована на 1 сентября. За несколько лет мы планируем привести в порядок все дворы республики. Пожалуйста, пишите мне, если что-то в ходе ремонта вас не устраивает, - обратился Хабиров.
ИСТОЧНИК KP.RU