Радий Хабиров совершил религиозный обряд

СЕГОДНЯ 09:19 2019-06-05T09:19:25+03:00

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4 июня Радий Хабиров прочитал намаз в уфимской мечети «Ляля-Тюльпан».

Врио главы Башкирии Радий Хабиров в священный праздник Ураза-байрам посетил одну из самых красивых мечетей Уфы – «Ляля-Тюльпан» в Черниковке.

Здесь, как и во всех мусульманских храмах 4 июня, проходила праздничная проповедь в честь окончания священного месяца «Рамадан». Проповедь прочел верховный муфтий и председатель ЦДУМ России Талгат Таджуддин.

В мечети также побывал и врио главы Башкирии Радий Хабиров. Он принял участие в коллективном намазе и пообщался с верующими.

ИСТОЧНИК KP.RU