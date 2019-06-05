Радий Хабиров совершил религиозный обряд
Врио главы Башкирии прочитал намаз в мечети
Радий Хабиров прочитал намаз в Ураза-байрам
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4 июня Радий Хабиров прочитал намаз в уфимской мечети «Ляля-Тюльпан».
Врио главы Башкирии Радий Хабиров в священный праздник Ураза-байрам посетил одну из самых красивых мечетей Уфы – «Ляля-Тюльпан» в Черниковке.
Здесь, как и во всех мусульманских храмах 4 июня, проходила праздничная проповедь в честь окончания священного месяца «Рамадан». Проповедь прочел верховный муфтий и председатель ЦДУМ России Талгат Таджуддин.
В мечети также побывал и врио главы Башкирии Радий Хабиров. Он принял участие в коллективном намазе и пообщался с верующими.
ИСТОЧНИК KP.RU