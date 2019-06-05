В башкирской школе работал сторож-извращенец

СЕГОДНЯ 09:01 2019-06-05T09:01:00+03:00

В школе Дуванского района работал сторож, судимый за сексуальное насилие над ребенком

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В одной из школ Дуванского района работал судимый за совершение сексуального насилия над ребенком сторож.

По данным прокуратуры республики, мужчина имел весь солидный список правонарушений. В 2017 году его взяли на работу сторожем, несмотря на то, что ранее мужчину судили за незаконный оборот оружия. Более того, ранее извращенца судили за совершение преступления против половой неприкосновенности собственной падчерицы.

Узнав об истории работника школы, прокуратура внесла в адрес руководства представлении об увольнении мужчины. Вскоре он лишился работы. Замдиректора школы объявили выговор. Директора школы привлекли к административной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU