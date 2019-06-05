2019-06-05T08:14:01+03:00
Общество

Более 300 уфимцев застряли в аэропорту Анталии

Задерживается чартер компании «I Fly»
Рустем АХУНОВ
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Уфимцы не могут вылететь домой из АнталииУфимцы не могут вылететь домой из АнталииФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В аэропорту турецкой Анталии застряли более 300 уфимцев.

Известно, что причиной неудобства жителей республики стала задержка вылета чартерного рейса F7 4119 компании «I Fly». По плану, Airbus 330200 должен был приземлиться в башкирской столице еще в 6 утра по местному времени. Однако воздушному судну потребовалась дополнительная техническая диагностика.

В пресс-службе уфимского аэропорта сообщили, что 346 пассажирам предоставили горячие напитки и питание согласно федеральным правилам. Также им предложили заселение в гостиницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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