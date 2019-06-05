Жителям Башкирии предлагают выбрать название для единой транспортной карты

СЕГОДНЯ 07:24 2019-06-05T07:24:46+03:00

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В минувший понедельник, 3 июня, чиновники госкомитета Башкирии по транспорту и дорожному хозяйству открыли голосование за название Единой транспортной карты. По задумке властей, эта карта позволит оплачивать проезд практически в любом транспорте на территории республики.

Среди названий, предложенных чиновниками на выбор есть «Акбузат», «Толпар», «Иремель», ТЭТА, «Пчелка» и «BushCard».

Проголосовать за понравившееся название может любой житель Башкирии. Голосование открыто в социальных сетях госкомитета по транспорту. На данный момент лидирует вариант «BushCard». Переводится это название, как утверждают организаторы, как «Башкирская повозка». Второе место в голосовании занимает «Алга», замыкает тройку лидеров ТЭТА (трамвай, электричка, троллейбус, автобус).

ИСТОЧНИК KP.RU