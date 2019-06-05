2019-06-05T07:24:46+03:00
Политика

Жителям Башкирии предлагают выбрать название для единой транспортной карты

Голосование запустил госкомитет республики по транспорту
Павел КРАЙНОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото: госкомитет Башкирии по транспортуФото: госкомитет Башкирии по транспорту
Изменить размер текста:

В минувший понедельник, 3 июня, чиновники госкомитета Башкирии по транспорту и дорожному хозяйству открыли голосование за название Единой транспортной карты. По задумке властей, эта карта позволит оплачивать проезд практически в любом транспорте на территории республики.

Среди названий, предложенных чиновниками на выбор есть «Акбузат», «Толпар», «Иремель», ТЭТА, «Пчелка» и «BushCard».

Проголосовать за понравившееся название может любой житель Башкирии. Голосование открыто в социальных сетях госкомитета по транспорту. На данный момент лидирует вариант «BushCard». Переводится это название, как утверждают организаторы, как «Башкирская повозка». Второе место в голосовании занимает «Алга», замыкает тройку лидеров ТЭТА (трамвай, электричка, троллейбус, автобус).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Более 300 уфимцев застряли в аэропорту Анталии
В Башкирии осудят преступную группировку, промышлявшую аферами в автостраховании
Стало известно, какая погода ждет жителей Башкирии в середине рабочей недели
Жители Башкирии почтили память жертв катастрофы под Улу-Теляком
Членов коллегии адвокатов Башкирии обвиняют в крупном мошенничестве
Уфимец сделал замечание о выезде на «встречку» и был жестоко убит
В Уфе водитель иномарки сбил старушку, переходящую дорогу
Состав «Салавата Юлаева» пополнил нападающий Никита Сошников
Гибель подростка в детском лагере в Башкирии проверит прокуратура
«Трясло страшно»: cамолет рейса Анталья-Оренбург посадили в Уфе, пассажиры устроили панику
В Башкирии разыскивают 32-летнего Виталия Леухина
В Уфу в рамках федерального проекта «Большие гастроли» приехал театр «Колесо» из Тольятти
В Уфе порыв ветра повалил дерево прямо на детскую площадку
В Уфе осудят женщину, убившую своего сожителя три года назад
Возвращалась домой с работы и пропала: в Уфе разыскивают 23-летнюю Викторию Попову
В Башкирии водитель ВАЗ-2114 сбил двух пешеходов
Под Уфой воры вынесли из коттеджа более 20 миллионов рублей и драгоценности
В Уфе опубликовали график отключения холодной и горячей воды
Куда сходить в Уфе 4 июня