Стало известно, какая погода ждет жителей Башкирии в середине рабочей недели

СЕГОДНЯ 07:06 2019-06-05T07:06:18+03:00

Изменить размер текста: A A

Накануне специалисты Башгидрометцентра представили очередной прогноз погоды. После выходного дня в честь священного для мусульман праздника Ураза-байрам жители Башкирии вновь пойдут на работу. В среду, 5 июня, метеорологи обещают в республике переменную облачность, местами небольшие и кратковременны дожди, северо-западный ветер 9-14 метров в секунду с порывами до 17-22 метров в секунду. После ночных заморозков днем воздух прогреется до +15, +20 градусов Цельсия.

По данным Башгидрометцентра в Уфе дождей не ожидается. Днем температура воздуха составит +17, +19 градусов Цельсия.

ИСТОЧНИК KP.RU