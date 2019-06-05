2019-06-05T06:57:47+03:00
Общество

Жители Башкирии почтили память жертв катастрофы под Улу-Теляком

Вчера самой крупной железнодорожной аварии в истории СССР исполнилось 30 лет
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Башкирское спутниковое телевидениеФото: Башкирское спутниковое телевидение
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Вчера, 4 июня, вся Башкирия вспоминала жертв самой крупной железнодорожной трагедии в истории СССР. Ровно 30 лет назад на перегоне Аша – Улу-Теляк произошел взрыв из-за утечки на газопроводе. В этот момент рядом проходили два встречных поезда. В результате трагедии погибли 575 человек и еще 600 получили ожоги и другие травмы.

В день годовщины катастрофы на место памяти прибыли сотни людей. Это и родственники погибших и выжившие в той жуткой аварии и простые неравнодушные жители Башкирии. Возложить венок к монументу, установленному на месте трагедии, прибыл и врио главы республики Радий Хабиров. В разговоре с журналистами он вспомнил те тяжелые дни.

- Обком комсомола бросил клич, и мы, ребята, в основном отслужившие в армии, поехали сюда, на место катастрофы помогать, - вспоминал Хабиров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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