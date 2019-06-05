Членов коллегии адвокатов Башкирии обвиняют в крупном мошенничестве
На днях следком по Башкирии возбудил уголовное дело по факту пропажи из казны адвокатской палаты республики 3,7 млн рублей. На данный момент в расследовании дела по статье «Мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере» пока нет конкретных подозреваемых.
По версии следствия, кто-то из высокопоставленных членов коллегии принял решение провести капитальный ремонт нежилого помещения за счет организации. В дальнейшем был заключен и договор аренды на это здание. Из-за этих действий палата не досчиталась тех самых 3,7 млн рублей.
- Сейчас анализируется хозяйственная документация организации, допрашивают членов адвокатской палаты и других свидетелей, устанавливаются все обстоятельства преступления и круг причастных лиц, - рассказали в пресс-службе следкома по Башкирии.
ИСТОЧНИК KP.RU