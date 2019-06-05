2019-06-05T06:29:53+03:00
Происшествия

Уфимец сделал замечание о выезде на «встречку» и был жестоко убит

Убийца отправился на 11 лет в колонию строгого режима
Яна БАЗЕКИНА
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..Фото: Архив "КП"
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В Уфе перед судом предстал 28-летний житель Орджоникидзевского района, обвиняемый в убийстве. Как выяснилось в ходе суда, инцидент произошел в июле прошлого года. Обвиняемый (мастер спорта по любительскому панкратиону) ехал на своем автомобиле и, обгоняя другие машины, выехал на «встречку». Ему сделал замечание другой водитель, что очень не понравилось молодому уфимцу. Взяв у товарища нож, он направился в сторону «советчика». Увидев оружие, потерпевший попытался скрыться, но спортсмен догнал его и нанес три ножевых ранения прямо в сердце, от чего мужчина скончался от острой кровопотери на месте.

Впрочем, убийцу и его товарища удалось задержать по горячим следам. В ходе перепалки душегуб потерял ключи от своего автомобиля, так что машину пришлось толкать вручную. К тому же злоумышленник «засветился» на камерах видеонаблюдения, да и прохожие видели кровавую расправу.

- В ходе следствия мужчина сознался в содеянном, но потом вину в содеянном признал частично, пояснив, что оборонялся, - рассказали в пресс-службе республиканского следственного комитета. - Суд приговорил его к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. В пользу родственников потерпевшего взыскана компенсация морального вреда в размере 2 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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