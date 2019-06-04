Гибель подростка в детском лагере в Башкирии проверит прокуратура

СЕГОДНЯ 19:02 2019-06-04T19:02:42+03:00

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Прокуратура республики организовала проверку по факту гибели 15-летнего подростка в детском лагере «Чайка» под Бирском. Напомним, что трагический инцидент произошел вчера днем, 3 июня. Мальчик приехал в лагерь, чтобы подзаработать, и случайно задел металлический шестиметровый флагшток, который упал на него, причинив несовместимые с жизнью травмы.

Уже установлено, что руководство лагеря привлекло для выполнения уборочных работ 26 учеников местной школы, не заключив с ними трудовые договоры и не проведя инструктаж по технике безопасности. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека», а межрайонная прокуратура проверит соблюдение законодательства об охране жизни и здоровья детей.

- Прокуратура даст оценку действиям должностных лиц, привлекших детей к общественным работам, а также контролирующих органов, ответственных за безопасность детского лагеря, - сообщили в надзорном ведомстве. – Также поручено всем территориальным прокурорам проверить законность привлечения детей к таким работам по всей республике.

ИСТОЧНИК KP.RU