В Уфу в рамках федерального проекта «Большие гастроли» приехал театр «Колесо» из Тольятти

СЕГОДНЯ 17:51 2019-06-04T17:51:25+03:00

С 4 по 6 июня на сцене Русского драматического театра покажут три спектакля

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Драматический театр «Колесо» был создан в качестве театрального эксперимента. В 1988 году он был основан как первый в нашей стране контрактный театр. Во главе стоял народный артист России Глеб Дроздов, чье имя театр носит сегодня.

Сегодня, 4 июня, артисты сыграют комедию «Чисто семейное дело» Рея Куни, чье имя не нуждается в представлении. Редко в каком театре не шли пьесы «№13» или «Слишком женатый таксист». Его комедии совмещают в себе отточенную выстроенность сюжета «комедии положений» с реалистичностью «нереалистичных» ситуаций, где герои часто выдают себя за тех, кем не являются, все более и более запутывая сюжет.

5 июня театр покажет комедию «Серебряная ложка» по пьесе современного российского режиссера Ольги Степновой, которую сама автор называет «черной комедией». Вернувшись в квартиру бывшей жены за забытой серебряной ложкой, герой вызывает каскад событий, которые переворачивают с ног на голову жизнь всех окружающих. Незабываемая игра мэтров театра, яркие декорации в стиле пин-ап подарят хорошее настроение и яркие эмоции.

6 июня в программе спектакль «Доходное место» по пьесе Александра Островского, который стал лауреатом фестиваля «Волга театральная» сразу в трех номинациях: заслуженная артистка РФ Ольга Самарцева и актер Андрей Чураев стали лучшими артистами за роли второго плана, а художественный руководитель театра Михаил Чумаченко признан лучшим режиссером, интерпретирующим классику.

ИСТОЧНИК KP.RU