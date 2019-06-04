В Башкирии разыскивают 32-летнего Виталия Леухина

СЕГОДНЯ 18:18 2019-06-04T18:18:25+03:00

Мужчина пропал еще 13 мая и нуждается в медицинской помощи

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В Башкирии волонтеры ПСО «Отклик» просят откликнуться всех, кто знает о местонахождении 32-летнего жителя Стерлитамака Виталия Леухина. Последний раз мужчину видели 13 мая, когда он покидал деревню Берлек в Аургазинском районе республики. Виталий Леухин нуждается в медицинской помощи и в любой момент может почувствовать себя плохо.

Приметы: рост 180 сантиметров, телосложение худощавое, волосы короткие светлые, глаза голубые.

Был одет: темно-синие джинсы, такого же цвета футболка и кроссовки, темно-синяя олимпийка со светло-синими вставками.

Если вы знаете, где находится пропавший мужчина, сообщите в полицию или волонтерам-поисковикам по телефону 8(987)106-06-01.

ИСТОЧНИК KP.RU