2019-06-04T18:18:25+03:00
Общество

В Башкирии разыскивают 32-летнего Виталия Леухина

Мужчина пропал еще 13 мая и нуждается в медицинской помощи
Яна БАЗЕКИНА
Поделиться:
Фото: ориентировка ПСО "Отклик"Фото: ориентировка ПСО "Отклик"
Изменить размер текста:

В Башкирии волонтеры ПСО «Отклик» просят откликнуться всех, кто знает о местонахождении 32-летнего жителя Стерлитамака Виталия Леухина. Последний раз мужчину видели 13 мая, когда он покидал деревню Берлек в Аургазинском районе республики. Виталий Леухин нуждается в медицинской помощи и в любой момент может почувствовать себя плохо.

Приметы: рост 180 сантиметров, телосложение худощавое, волосы короткие светлые, глаза голубые.

Был одет: темно-синие джинсы, такого же цвета футболка и кроссовки, темно-синяя олимпийка со светло-синими вставками.

Если вы знаете, где находится пропавший мужчина, сообщите в полицию или волонтерам-поисковикам по телефону 8(987)106-06-01.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24