2019-06-04T15:45:49+03:00
Общество

Возвращалась домой с работы и пропала: в Уфе разыскивают 23-летнюю Викторию Попову

Первыми тревогу забили коллеги девушки, когда она не вышла на работу
Яна БАЗЕКИНА
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Девушка пропала вечером 31 маяДевушка пропала вечером 31 мая
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В Уфе родные и близкие разыскивают 23-летнюю Викторию Попову. Девушка пропала еще вечером 31 мая, когда вышла с работы (Виктория работала в букмекерской конторе на Айской) и поехала домой в Черниковку, где жила с тетей и младшей сестрой.

- По дороге Вика переписывалась в мессенджере со знакомой, говорила ей, что уже подъезжает к дому, - рассказывает двоюродная сестра пропавшей девушки Любовь. – Это было примерно в 21.00. До дома Вика так и не добралась, а уже в 23.10 ее мобильный был выключен.

Первыми тревогу забили коллеги девушки, когда на следующий день она не появилась на работе. Во-первых, Виктория очень ценила свою работу и не позволяла себе прогулы, а во-вторых, 1 июня выплачивали зарплату, и девушка очень ждала этого дня.

- Вика никогда не жаловалась, что у нее есть с кем-то конфликты, но он сама по себе очень скрытный человек, тихоня, поэтому мы всерьез обеспокоены, что же могло произойти, - волнуется Любовь. – Вчера, 3 июня, мы написали заявление в полицию, очень надеемся, что увидим ее живой и невредимой.

Приметы: рост примерно 150 см, телосложение слегка полноватое, лицо пухлое, округлое, волосы короткие темные, глаза карие.

Была одета: белая рубашка с длинным рукавом, синие джинсы, при себе была маленькая зеленая сумка.

Если вам что-то известно о местонахождении Виктории Поповой, просьба сообщить в полицию или по номерам 8(917)785-30-98, 8(917)384-85-86, 7(987)109-87-75.

ИСТОЧНИК KP.RU

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