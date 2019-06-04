В Уфе порыв ветра повалил дерево прямо на детскую площадку

СЕГОДНЯ 17:31 2019-06-04T17:31:24+03:00

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В Уфе продолжает бушевать сильный ветер, и его последствия становятся разрушительными. Так, сегодня, 4 мая, в Черниковке порыв ветра повалил дерево прямо на детскую площадку. Как сообщает портал UfacityNews, инцидент произошел во дворе напротив дома №14 по улице Калинина. Огромная ветка рухнула в метре от детской горки, и только по счастливой случайности никого из ребят на площадке в этот момент не было. Устранять последствия непогоды принялись коммунальные службы.

Напомним, что в МЧС объявили штормовое предупреждение из-за ураганного ветра с порывами до 22 метров в секунду и заморозков до 0; -2 градусов, так что будьте осторожнее и держитесь подальше от деревьев, рекламных щитов и других опасных мест.

ИСТОЧНИК KP.RU