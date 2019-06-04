2019-06-04T13:54:16+03:00
Происшествия

Под Уфой воры вынесли из коттеджа более 20 миллионов рублей и драгоценности

Владелица дома заявила, что просто забыла закрыть дверь, чем и воспользовались преступники
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: Рустем АХУНОВФото: Рустем АХУНОВ
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Еще одна многомиллионная кража произошла на днях в Башкирии: вчера, 3 июня, в полицию обратилась жительница поселка Зубово и сообщила, что из ее коттеджа похитили огромную сумму денег. Женщина рассказала, что ненадолго отлучилась из дома и забыла запереть дверь, чем и воспользовались злоумышленники. По предварительной информации, из дома вынесли ювелирные украшения и около полумиллиона наличных денег, также преступники смогли открыть сейф и похитить еще 20 миллионов рублей, после чего благополучно скрылись. И хотя элитный дом оборудован камерами видеонаблюдения, злоумышленники смогли не засветиться на них.

- На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Кража в особо крупном размере». Точная сумма ущерба уточняется. Полиция ведет розыск преступника, - сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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