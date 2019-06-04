В Уфе опубликовали график отключения холодной и горячей воды

СЕГОДНЯ 12:52 2019-06-04T12:52:31+03:00

В основном, плановое отключение связано с ремонтными работами

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В Уфе в ближайшие дни сразу в нескольких районах ожидается отключение горячей (а где-то и холодной воды). Например, 5 июня в Советском районе из-за повреждения внутридомового трубопровода отключат горячую и холодную воду по следующим адресам:

- ул. Бессонова 24, 24/1, 26, 26а, 28, 28/1,

- ул. Н. Дмитриева 13, 15, 17, 19, 19/1, 21, 21/1, 21/2, 23.

В Орджоникидзевском районе 5 июня в ряде домов отключат холодную воду из-за замены запорной арматуры. Отключение произойдет по адресам:

ул. Кольцевая 180, 185/1, 187, 189

ул. Б. Хмельницкого 65.

6 июня без холодной воды останутся жители Калининского (частный сектор) и Кировского района по следующим адресам:

- ул. Октябрьская 2, 4, 4а, 5, 5а, 6, 7, 8, 8а, 9, 9а, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 22а, 23, 23а, 25, 27, 27а, 29, 30, 32, 34, 36, 36а, 38, 40, 40а, 42, 42а, 42б, 46, 48

- ул. Центральная 1, 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 8а, 9, 9а, 10, 11, 11б, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 20а, 21, 22а, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 45, 47, 48, 49, 51, 52, 56, 58, 60, 62, 64, 66

- ул. Мира 1, 1а, 1б, 2, 3, 3а, 4, 5, 5/1, 6, 7, 7/1, 7/2, 8, 8а, 9, 10

- ул. Набережная 8а, 8б, 8в, 25, 25а, 27, 29, 31

- ул. Северная 26

- ул. Белореченская 17, 19, 21, 23, 25, 27, 27а, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 39а, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 44

- ул. Рабкоров 1/1

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