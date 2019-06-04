Куда сходить в Уфе 4 июня
НА КОНЦЕРТ
Во Дворце молодежи (ул.50-летия Октября, 21) состоится концерт самого популярного артиста татарской и башкирской эстрады Радика Юльякшина, который представит юбилейную программу, посвященную своему тридцатилетию. (6+)
Начало в 19.00
Цена билетов: 600 - 1500 руб.
В ТЕАТР
В Молодежном театре им. Мустая Карима (ул. Ленина, 62) сегодня можно посмотреть классическую комедию положений французского драматурга Марка Камолетти «Гарнир по-французски». (16+)
Начало в 18.00
Цена билетов: 200 - 600 руб.
На камерной сцене Русского драматического театра покажут спектакль по пьесе итальянского драматурга Нанни Моретти «Комната сына». (16+)
Начало в 18.00
Цена билетов: 250 руб.
В КИНО
В «Синема парке» в «Галерее АRT» (ул. Чернышевского, 75 ) в рамках проекта «Театр HD» заядлые театралы могут увидеть трансляцию постановки парижского театра «Комеди Франсез» - «Лукреция Борджиа» по пьесе Виктора Гюго. Спектакль идет на французском языке с русскими субтитрами. (16+)
Начало в 19.30
Цена билетов: 450 руб.
ИСТОЧНИК KP.RU