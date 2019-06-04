В Башкирии объявили штормовое предупреждение из-за заморозков и сильного ветра

СЕГОДНЯ 11:24 2019-06-04T11:24:33+03:00

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Только в Башкирию пришло лето, как погода резко испортилась. Уже завтра, в ночь на 5 июня, ожидаются заморозки до -2 градусов, а также шквалистый ветер с порывами до 18-22 метров в секунду.

Синоптики представили прогноз, согласно которому в Башкирии будет переменная облачность, а местами пройдут кратковременные дожди. Скорость северо-западного ветра достигнет 9-14 метров, с порывами до 22 метров в секунду. Ночь похолодает до +9; +14 градусов, а в отдельных районах подморозит до -2; 0. Днем немного потеплеет до +15; +20 градусов. В последующие дни ненастная погода сохранится, так что одевайтесь теплее и держитесь подальше от деревьев и рекламных щитов, а также паркуйте автомобили в безопасном месте.

ИСТОЧНИК KP.RU