2019-06-04T10:53:23+03:00
Происшествия

В Башкирии двое мужчин изнасиловали 17-летнюю студентку

Вот только родные девушки обратились в полицию только через неделю
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: Рустем АХУНОВФото: Рустем АХУНОВ
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На прошлой неделе в Краснокамском районе Башкирии двое мужчин затащили в лес и изнасиловали 17-летнюю студентку. Как сообщает ГТРК «Башкортостан» со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах, родственники потерпевшей несовершеннолетней девушки обратились с заявлением в полицию только спустя неделю после происшествия.

Подозреваемых удалось вычислить и задержать: ими оказали местные жители 24-х и 35-ти лет, которые не стали отпираться и сознались в содеянном. Сейчас с ними работают следователи, возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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