2019-06-04T09:44:42+03:00
Происшествия

В Уфе горит металлический ангар на территории научного предприятия

Загорелись емкости с отработанным маслом
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: МЧС по РБФото: МЧС по РБ
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Сегодня утром, 4 июня, в Орджоникидзевском районе Уфы случился крупный пожар. На территории научно-производственного предприятия в металлическом ангаре вспыхнули бочки с отработанным маслом.

- По прибытию к месту вызова первых пожарных подразделений установлено, что происходит горение емкостей с отработанным маслом на площади 100 квадратных метров. На месте работают силы и средства МЧС России в количестве 7 единиц техники и 26 человек личного состава, - уточнили в пресс-службе экстренного ведомства. В 09.19 пожар локализован. Тушение пожара продолжается.

К счастью, обошлось без пострадавших, а причины и обстоятельства возгорания предстоит выяснить дознавателю МЧС, после того, как пожар будет полностью потушен.

ИСТОЧНИК KP.RU

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