В Башкирии следователи выясняют обстоятельства гибели подростка в детском лагере

СЕГОДНЯ 20:24 2019-06-03T20:24:53+03:00

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В Башкирии следователи устанавливают обстоятельства гибели 15-летнего подростка в детском лагере. Трагедия случилась сегодня, 3 июня, в Бирском районе, где на воспитанника лагеря упал шестиметровый флагшток. Мальчик помогал натягивать сетку на волейбольных воротах, но нечаянно выдернул штырь-крепление, из-за чего металлическая труба свалилась прямо ему на голову. От полученных травм подросток скончался на месте до приезда медиков.

По факту гибели мальчика возбуждено уголовное дело по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека». Сейчас следователи осматривают место происшествия, опрашивают очевидцев и сотрудников лагеря. Также назначена судебно-медицинская экспертиза.

- В ходе расследования уголовного дела действиям (или бездействию) должностных и ответственных за обеспечение безопасности в лагере лиц будет дана правовая оценка, - сообщили в пресс-службе регионального следственного комитета.

ИСТОЧНИК KP.RU