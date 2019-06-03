Под Уфой горят три жилых дома

СЕГОДНЯ 19:39 2019-06-03T19:39:44+03:00

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Под Уфой горят три жилых садовых дома. Как сообщает МЧС по Башкирии, в 19.50 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение, что в садовом товариществе в Демском районе горят три дома. На тушение пожара выехали шесть единиц спецтехники и 19 человек из личного состава МЧС, а также полицейские и медики.

- По прибытию первого пожарно-спасательного подразделения установлено, что происходит открытое горение трех садовых домов и надворных построек по всей площади. Есть угроза распространения на соседние строения, - уточнили в пресс-службе ведомства.- В 20.19 пожар на площади 250 квадратных метров был ликвидирован. Погибших и пострадавших нет.

Фото: МЧС по РБ

Сейчас на месте происшествия работают дознаватель МЧС и эксперт испытательной пожарной лаборатории, которые выясняют причины и обстоятельства возгорания.

ИСТОЧНИК KP.RU