Грозы и дожди: какая погода ожидает жителей Башкирии на праздник Ураза-байрам

СЕГОДНЯ 19:03 2019-06-03T19:03:11+03:00

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Завтра, 4 июня, верующие мусульмане по всему миру отмечают праздник – Ураза Байрам. В Уфе и в других городах Башкирии пройдут торжественные мероприятия: концерты, ярмарки, конкурсы. Вот только прогноз погоды не совсем радует. Ночью по республике пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы с ливнями. Днем сохранится пасмурная погода, а в отдельных районах снова зарядят осадки. Также синоптики обещают умеренный северо-западный ветер с порывами до сильного. Ночью будет весьма прохладно: всего +6; +10 градусов, днем же воздух прогреется до +16; +18 градусов.

В Уфе также ожидается переменная облачность, небольшой дождь, а также ветер с порывами до 9 метров в секунду. Ночная температура воздуха составит +17 градусов, а днем потеплеет до +23.

ИСТОЧНИК KP.RU