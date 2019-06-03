В Башкирии четырехлетний малыш выпал из окна на седьмом этаже

СЕГОДНЯ 18:19 2019-06-03T18:19:18+03:00

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Лето – пора открытых окон, поэтому особенно важно уделять внимание безопасности своих детей и не оставлять их одних в комнате. Вчера, 2 июня, в Стерлитамаке четырехлетний ребенок упал с высоты седьмого этажа: малыш играл на подоконнике и облокотился на москитную сетку. К счастью, несмотря на большую высоту, ребенок выжил, но получил серьезные травмы. Сейчас он находится в больнице под присмотром врачей.

- Полицейские убедительно просят родителей уделять своим детям больше внимания и не оставлять без присмотра, - добавили в пресс-службе МВД по Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU