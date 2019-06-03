В Уфе иномарка сбила четырехлетнего малыша на велосипеде

СЕГОДНЯ 17:25 2019-06-03T17:25:49+03:00

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Очередная авария с участием несовершеннолетнего велосипедиста произошла в минувшую пятницу, 31 мая, в Уфе. 33-летняя водитель иномарки «Ниссан Микра» проезжала по двору жилого дома по улице Бакалинской и не заметила малыша, катавшегося на велосипеде.

- Со слов водителя, она остановилась, посмотрела по сторонам, только после этого начала заезжать во двор, и неожиданно перед ней оказался ребенок на велосипеде, - сообщили в отделе ГИБДД по Уфе.

Четырехлетнего мальчика немедленно отвезли в травмпункт, но, к счастью, он не получил серьезных травм и после оказания медицинской помощи был отпущен домой.

Напомним, что 28 мая в Уфе произошла трагедия: на пешеходном переходе на остановке «Фирма Мир» Nissan X-Trail насмерть сбил девятилетнего велосипедиста, проезжавшего на зеленый свет светофора. В отношении водителя, 33-летней уфимки, возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Сейчас женщина находится под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU