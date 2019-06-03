2019-06-03T17:25:49+03:00
Происшествия

В Уфе иномарка сбила четырехлетнего малыша на велосипеде

Ребенка отвезли в травмпункт, оказали помощь и отпустили домой
Яна БАЗЕКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото: Отдел ГИБДД по УфеФото: Отдел ГИБДД по Уфе
Изменить размер текста:

Очередная авария с участием несовершеннолетнего велосипедиста произошла в минувшую пятницу, 31 мая, в Уфе. 33-летняя водитель иномарки «Ниссан Микра» проезжала по двору жилого дома по улице Бакалинской и не заметила малыша, катавшегося на велосипеде.

- Со слов водителя, она остановилась, посмотрела по сторонам, только после этого начала заезжать во двор, и неожиданно перед ней оказался ребенок на велосипеде, - сообщили в отделе ГИБДД по Уфе.

Четырехлетнего мальчика немедленно отвезли в травмпункт, но, к счастью, он не получил серьезных травм и после оказания медицинской помощи был отпущен домой.

Напомним, что 28 мая в Уфе произошла трагедия: на пешеходном переходе на остановке «Фирма Мир» Nissan X-Trail насмерть сбил девятилетнего велосипедиста, проезжавшего на зеленый свет светофора. В отношении водителя, 33-летней уфимки, возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Сейчас женщина находится под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Башкирии четырехлетний малыш выпал из окна на седьмом этаже
В Уфе известный музыкант перепил и разбил камеру в лифте
Жителя Татарстана осудят за убийство партнера по бизнесу в Башкирии
ВТБ рефинансирует ипотечные кредиты под 5%
В середине недели в Башкирию придут заморозки
В банке впервые прокомментировали присвоение 25 миллионов кассиром из Башкирии
МЧС по Башкирии объявило штормовое предупреждение из-за гроз и ураганного ветра
В Башкирии выбрали лучшие многоквартирные дома
В Башкирии магазинного воришку вычислили по отпечаткам пальцев
В Башкирии прекращены поиски 21-летней матери двоих детей Любови Маркеловой
Отца кассирши из Башкирии, похитившей 23 млн рублей, заметили у дома дочери
«Детки очень ждут маму»: в Башкирии пропала 21-летняя Любовь Маркелова
Обустраиваем загородный дом и участок
После страстного танца уфимка оказалась у Андрея Малахова
Александр Андреев: «Прямое авиасообщение со столицей Австрии послужит развитию деловых и культурных связей»
В аэропорту Уфы не смог взлететь самолет в Сургут
Радий Хабиров объяснил жителям Башкирии как нужно правильно пить
Уфимские борцы устроили беспредел на сабантуе
В Башкирии бесследно пропавшего Руслана Ахмадуллина нашли мертвым
Уфимцы встали на защиту своего дома от бизнесменов
Очередной рейс «Суперджета» из Москвы в Уфу вновь отменили
Один человек погиб и четверо пострадали в ДТП на трассе Уфа - Оренбург
"Я такое только в кино видел": посреди улицы в Уфе полыхает автомобиль
В Башкирии выпал крупный град
В Башкирии построят три новые газозаправочные станции
В Башкирии спасатели вызволили косулю из западни
«Что в этом такого?» - кандидат в главы Башкирии о съемках для брендов женской одежды и белья