2019-06-04T08:52:42+03:00
Экономика

В Башкирии в строительство горного курорта планируют вложить 6 млрд рублей

Деньги на развитие инфраструктуры вложит инвестор
Павел КРАЙНОВ
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Фото: презентация компании «Садовое кольцо»Фото: презентация компании «Садовое кольцо»
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Власти Башкирии объявили о намерениях инвестора превратить горнолыжный курорт Мраткино в круглогодичный. О том, что развитием инфраструктуры курорта займется компания «Садовое кольцо» на своей странице в соцсетях написал врио главы Башкирии Радий Хабиров.

По словам Хабирова, будущий курорт будет европейского класса. Всего за 3-4 года планируется увеличить количество и протяженность трасс вдвое. Кроме того, инвесторы планируют построить «всесезонные точки притяжения туристов».

- А главное – республика получит в экономику дополнительных около 6 млрд рублей. Хочу сказать, что мы ждем инвесторов и на другие подобные важнейшие для развития территорий проекты, где также готовы оказывать максимальное содействие, – это Бурзянский кластер, геопарки Янгантау и Торатау, - подытожил глава региона.

Напомним, идея развития Мраткино до всесезонного курорта принадлежала предшественнику Хабирова Рустэму Хмитову.

ИСТОЧНИК KP.RU

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