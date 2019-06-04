2019-06-04T07:57:14+03:00
Общество

Жительница Башкирии отсудила у гостиницы 200 тысяч рублей за сломанную ногу

Женщина упала на крыльце и получила травму
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Рустем АхуновФото: Рустем Ахунов
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Накануне Верховный суд Башкирии поставил точку в деле о моральной компенсации за травму. Теперь владельцам гостиницы «Восток» в Стерлитамаке предстоит выплатить жительнице республики 200 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии, в марте прошлого года женщина вышла на крыльцо гостиницы, поскользнулась и упала. В результате падения горожанка сломала ногу, после чего провела на больничном долгих пять месяцев. Травма была настолько серьезная, что ей пришлось делать тяжелую операцию. Реабилитацию от последствий этого повреждения она проходит до сих пор.

После того, как лечение завершилось, женщина обратилась к руководству гостиницы с претензией, но в моральной компенсации ей отказали. Тогда горожанка обратилась в суд и выиграла дело. Стерлитамакский городской суд обязал гостиницу выплатить ей 7,5 тысяч в качестве компенсации расходов на лечение и 200 тысяч рублей за моральный вред.

На днях Верховный суд Башкирии поставил точку в деле и утвердил решение городского суда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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